Kiedy nowy termin wyborów prezydenckich? Stanisław Karczewski: To będzie chwila, moment

- Bardzo nam zależy na tym, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej, żebyśmy mogli wybrać prezydenta - powiedział w "Kwadransie politycznym" TVP Stanisław Karczewski. Jak przypomniał, kadencja Andrzeja Dudy upłynie 6 sierpnia. - Nie możemy dopuścić do tego, aby po 6 sierpnia nie było prezydenta - podkreślił.

Karczewski o rozpisaniu wyborów: To będzie chwila, moment

Prowadzący zwrócił uwagę, że "jesteśmy po wyborach, które się nie odbyły" i zapytał, czy wobec tego kampania nie powinna zostać wstrzymana, dopóki nie zostaną rozpisane nowe wybory. - Ale to będzie chwila, moment. Za chwileczkę będą. My jesteśmy w sytuacji zupełnie innej, natomiast kandydaci są, nie przestaną być aktywni - powiedział. Wicemarszałek Senatu przypomniał, że Elżbieta Witek ma 14 dni na ogłoszenie terminu wyborów. - Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi kalendarz wyborczy, my dostosujemy również przepisy, bo sytuacja zmienia się. Już zostały rozpoczęte prace nad nowelizacją ustawy o wyborach prezydenckich w 2020 r. Jaki będzie to tryb, trudno mi przesądzać - przyznał.

Stanisław Karczewski zdradził, że wybory być może będą mieszane - zarówno korespondencyjne i tradycyjne.

Zaapelował też do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by nowa ustawa o wyborach nie była "przetrzymywana" przez 30 dni w Senacie. - W ciągu tygodnia, dwóch maksimum, można przeprowadzić naprawdę pogłębioną decyzję, jeśli pojawią się potrzeby zmian lub korekt - powiedział - Karczewski. - Apeluje do marszałka Grodzkiego, aby nie stosował, jak do tej pory, obstrukcji - dodał.

Nowe wybory prezydenckie. Kiedy ustawa trafi do Sejmu?

Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że nowelizacja przepisów wyborczych może już we wtorek trafić do Sejmu. Jak informowali dziennikarze m.in. "Dziennika Gazety Prawnej" i Radia Zet w poniedziałek wieczorem odbędą się narady Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Mogą one dotyczyć ewentualnego zwołania posiedzenia Sejmu.

