Janusz Korwin-Mikke wziął udział w wyzwaniu #hot16challenge2. Krytykuje PiS i socjalistów

Do tego grona postanowił przyłączyć się też lider Konfederacji. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy napisać 16 wersów piosenki i nominować kolejne dwie osoby. Janusz Korwin-Mikke udostępnił swoją twórczość na YouTubie: 16-wersową piosenkę nazwał "Jestem rapu Bogiem".

Janusz Korwin-Mikke "rapu Bogiem" - krytykuje socjalistów i PiS

Pierwsze ujęcia pokazują polityka w dość niecodziennej odsłonie - jak strzela z pistoletu. Później poseł komentuje między innymi dlaczego włączył się w politykę: "by rzecz zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom". Dalej w tekście piosenki pojawiają się konkretne "pomysły": "Po wsadzeniu za kraty, ostatniego już demokraty, socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty".

W utworze skrytykowani zostali także politycy Zjednoczonej Prawicy. "Ja pierniczę różne PiSy, które żrą z państwowej misy. Choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę. Tak to zawsze robią szuje, wszystko wszystkim obiecuje. Że będziemy w mig bogaci, a nie pyta kto zapłaci. Dla ojczyzny ratowania, zamiast rzucać się przez morze. Trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja albo gorzej. Socjalistom wierzą głupi, ale na nas się to skupi. Więc pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści" - rapuje dalej Janusz Korwin-Mikke. To ostatnie zdanie powtarza się kilkukrotnie pod koniec utworu.

Zobacz wideo Janusz Korwin Mikke - polityczny prowokator

Zgodnie z zasadami lider Konfederacji nominował do stworzenia swoich utworów kolegów z ugrupowania: Konrada Berkowicza, Artura Dziambora i Grzegorza Brauna. Zgodnie z zasadami kolejne osoby powinny przygotować swoje wersy w ciągu 72 godzin. W ramach #hot16challenge2 uczestnicy i słuchacze mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. Zbiórka dostępna jest pod adresem: http://siepomaga.pl/hot16challenge.

Nie jest to pierwsza rapowa piosenka z udziałem lidera Konfederacji. W 2019 roku na youtubowym kanale DamianN Audio pojawił się teledysk "Korwin - przywróćmy normalność", gdzie utwór tworzą zmontowane wypowiedzi polityka.