PiS opracowało już zmiany w kodeksie wyborczym. RMF FM: Nie trzeba będzie znów zbierać podpisów

chi-neng 4 godziny temu Oceniono 69 razy 43

Czy jesteście swiadomi tego DLACZEGO I W JAKIM CELU w ostatnich dniach toczacego sie cyrku miedzy JK a Gowinem, namascil Duda narkomana - pizamowca na tymczasowego prezesa SN i nowych sedziow w stworze IZBY, ktorej sam jest inicjatorem i tworca?



Wszyscy ci nowo-namaszczeni MAJA TERAZ ZADBAC O JAK NAJSZYBSZE WYBORY.

To jest ich pieskim obowiazkiem, jako rewanż za namaszczenie.

Nowy termin wyborow, Witek oglosci w każdej chwili, gdy JK jej to nakaze.

Oczywiście za przyzwolenim jego kucharki, Przylebskiej z TK,

Dlatego to, kombinacje 23 majowe juz sa w akcji.

Dlatego to, obecny na stolku prezesa SN narkoman-pizamowiec przeciaga sprawe wyboru nowego prezesa, do nastepnego tygodnia....do oporu....