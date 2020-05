Pięć lat temu Polacy głosowali w wyborach. Duda szedł po zwycięstwo, bazarek puchł od wysokich cen

chi-neng 18 minut temu Oceniono 8 razy 2

W przeciagu 5 lat , ten sam Duda przyczynil sie do:

- Uczynienia 'prywatnego folwarku' = *Kaczej Farmy' (jak ja to nazywam) JK z Polski

- Do zawlaszczenia przez JK i jego folwark TK

- Do podeptania Konstytucji / praworzadnosci, Trojwladzy, Sadownictwa, demokracji, wolnych mediow

- Do uczynienia cyrku z legislacji, z Sejmu, z Senatu ; nocnych prac i glosowan, podpisywania ustaw dajacych coraz wieksza wladze JK i jego sekto-mafii

- Do sprofanowania, upodlenia, pozbawienia godnosci osobistej i polityczne wszelkich najwyzszych funkcji funkcjonriuszy panstwowych

- Przyczynil sie do masowej produkcji zdrajcow, trolli, hackerow, stalkerow

- Do totalnego oslabienia pozycji Polski wobec Jej sasiadow, w EU i w swiecie

- Do profanacji i transformacji fistorii Polski, tudziez wszystkiego tego co niegdys bylo sakralne dla calej Polski

- Do lgarstwa, oszustwa, korupcji, nepotyzmu



Etc...etc... TA LISTA NIE MA KONCA.