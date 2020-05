RPO przyjął nominację Matczaka. Bodnar w #hot16challenge2 rapuje o Konstytucji i sitwie

"Sprawdź jak nawija Bodnar RPO / Konstytucja to dla mnie wersy modlitwy / Nie oddam jej na pastwę dissującej sitwy" - tak rapuje RPO Adam Bodnar, który przyłączył się do #hot16challenge2. Do akcji zaprosił go prof. Marcin Matczak.

REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich / YouTube

REKLAMA