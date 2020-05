Ujawniamy "przekazy dnia" PiS. Jak tłumaczyć odwołane wybory i debatę w TVP?

Gazeta.pl ujawnia najnowsze przekazy dnia Prawa i Sprawiedliwości. To instrukcje dla polityków, co należy mówić w mediach. Jak w nich czytamy, "bazą" do nowych wyborów jest formuła głosowania korespondencyjnego przyjęta przez Sejm, ale "zostanie [ona] nieco poprawiona". I tu jest już zgrzyt, bo Jarosław Gowin zapowiadał, że ma to być "głęboka nowelizacja".

2 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

