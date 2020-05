Hermeliński nie zgadza się z komunikatem PKW. "Formalnie cisza wyborcza obowiązuje"

brutalnaprawda 2 godziny temu Oceniono 28 razy 20

Ci, którzy chcieli naginać prawo i łamali Konstytucję , potykają się co krok o własne nogi ...kiedyś były zasady i przestrzeganie prawa.... teraz już tylko "prawo i sprawiedliwość" :-(

Wreszcie do mnie dotarło co oznacza nazwa tej bandy - w dużym uproszczeniu; to my będziemy stanowić co prawe i sprawiedliwe :-(