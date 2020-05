Sikorski: Wizja Kaczyńskiego przypomina tę gen. Franco. "Chce stworzyć katolickie państwo"

zgrozazgroza godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Panie Radosławie. Za dużo wielkich słów i nietrafionych porównań. Mamy do czynienia po prostu z chamowatym, chorym psychicznie głupkiem, który kompensuje swoje kompleksy. Nie ma to nic wspólnego z katolicyzmem i światowymi trendami politycznymi. Ot poziom intelektu plus raczkująca demokracja to znakomita mieszanina dla globalnej polityki niektórych mocarstw których przywódcy są na podobnym poziomie moralnym, ale dużo wyższym intelektualnie.