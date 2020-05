Jest wniosek o odwołanie Sasina. "Bezczelność i cynizm w stylu Tuska"

- Dzisiaj składamy wniosek o odwołanie pana wicepremiera Sasina, ministra aktywów państwowych, z tej funkcji - poinformował podczas konferencji prasowej Borys Budka. Adam Szłapka dodał natomiast, że "cały czas czeka go odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu, ale także przed sądami powszechnymi" za jego działania przy organizacji majowych wyborów prezydenckich. Janusz Kowalski, wiceszef resortu Sasina, stwierdził, że to, co robi opozycja to "bezczelność i cynizm w stylu Tuska".

