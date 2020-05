Marcin Ociepa o wyborach prezydenckich: Kaczyński nie będzie robił Polsce na złość

placowy godzinę temu Oceniono 9 razy 9

OPOLE się wstydzi za takiego posła i Bortniczuka też. Mieszka w Opolu wie co ludzie mówią, mieszka między ludźmi ma rodzinę a twierdzi, że PIS i Kaczyński ma rację z wyborami. Co to Polska jest jakaś republika bananowa???, że mamy się cieszyć, z tego, że dwóch posłów zawarło porozumienie. Konstytucja mówi jasno co w takim wypadku zrobić, jak jest stan wykluczający możliwości normalnego funkcjonowania w życiu publicznym i społecznym ( zakazy wyjścia z domu, epidemia-pandemia) to się wprowadza stan nadzwyczajny wybory się przesuwa i nie ma bałaganu. OCIEPA ty nie jesteś żaden autor porozumienia zapamiętaj to sobie, co nas obchodzi, że wy się gryziecie we własnym kojcu. Polska i Polacy to wartość nadrzędna nad waszymi partyjnymi pyskówkami i chęcią ocalenia władzy.