"Widziałem reakcję prezydenta, gdy dostał informację". Biedroń o "przerażonej twarzy" Dudy

claudiusz godzinę temu Oceniono 11 razy 11

imbecylek dudus jest zenada polskiej polityki .. nawet Kaczynski traktuje go jak psa - burka , ktory ma tylko podpisac co mu inni rozkaza ... debilek dudus sam zapracowal na swoje traktowanie...dudus to imbecylek bez rozumu i charakteru ..