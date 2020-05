Skarga na "Wiadomości", m.in. za paski. RPO chce, by KRRiT wszczęła postępowanie

j21p 29 minut temu Oceniono 4 razy 4

Dwie Minuty Nienawiści (ang. Two Minutes Hate) – codzienny rytuał w Oceanii (fikcyjne państwo w powieści George’a Orwella Rok 1984). Polega na oglądaniu filmów propagandowych. Program zmienny, ale zawsze centralną postacią jest Emmanuel Goldstein – Wróg Ludu, przywódca Braterstwa. Zgromadzonych ogarniają skrajne emocje obrzydzenia, pogardy i nienawiści. Chęć mordowania, zadawania bólu, straszliwej śmierci, kiedy ten starszy człowiek z twarzą i głosem stylizowanymi na barana oczernia Wielkiego Brata, krzyczący o zdradzeniu Rewolucji, opowiadający się za wolnością słowa, druku, prawem do zgromadzeń, wolnością myśli... Za nim marsz wrogich wojsk, by nie było wątpliwości komu służy. Pojedynczy widz, nawet gdyby chciał, nie może oprzeć się potrzebie furii, zdzieraniu gardła, by zagłuszyć „beczenie”.