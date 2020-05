Konstytucjonalista obrazowo o 10 maja: Nie można stwierdzić nieważności niezawartego małżeństwa

marcus18st 15 minut temu Oceniono 4 razy 4

Czy egzamin byla wazny jesli zdajacy do niego nie podszedl ? wiec albo byl wazny albo byl niewazny. Jesli zdajacy do egzaminu nie podszedl to egzamin nie jest wazny , no chyna ze ktos bedzie twierdzil ze jest wazny