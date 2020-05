Duda po debacie w TVP do woli mówił o swoich zaletach. "Mam najpoważniejsze doświadczenie w wygrywaniu"

Tuż po debacie w TVP Andrzej Duda miał możliwość "dogrywki". Dziennikarz Telewizji Polskiej podczas krótkiej rozmowy z prezydentem pytał m.in. o słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która miała stwierdzić na debacie, że "program 500 plus nie pomógł. - Czy według pana to jest jasna deklaracja, że Platforma Obywatelska ten program zlikwiduje?

- Według mnie to jest znacząca deklaracja. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy pomógł, czy nie, proszę zapytać przeciętnej polskiej rodziny, co znaczy ten program dla nich - powiedział Duda.

Dogrywka Andrzeja Dudy po debacie w TVP

Dziennikarz twierdził w rozmowie z prezydentem, że Kidawa-Błońska unikała odpowiedzi na pytania, m.in. o małżeństwa jednopłciowe. Duda przekonywał, że konstytucja nie daje możliwości wprowadzenia małżeństw dla par homoseksualnych.

W trakcie rozmowy z dziennikarzem prezydent dużo mówił o tym, co PiS (dzięki ustawom, które prezydent podpisał) zrobił dobrego dla kraju. - Te wszystkie stwierdzenia, które słyszeliśmy (podczas debaty - red.), wiecie państwo, przysłuchiwałem się temu, nie było co polemizować - powiedział prezydent. Podkreślił, że warunkiem tworzenia dobrego prawa jest współpraca rządu z prezydentem. - Ja taką politykę gwarantuję.

"Najpoważniejsze doświadczenie w wygrywaniu mam ja"

- Wiedziałem, że większość kandydatów będzie mnie atakowała. Mam nadzieję, że jeśli mają do mnie więcej pytań, to zadadzą je, jest taka możliwość. Choćby na Facebooku odpowiadam co tydzień na pytania w formie Q&A - powiedział prezydent.

Zapytany, kto według niego jest najpoważniejszym kontrkandydatem, odpowiedział: - No wiecie państwo, najpoważniejsze doświadczenie w wygrywaniu mam ja. Nie wiem, wyborcy zdecydują.