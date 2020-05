Porozumienie ws. wyborów prezydenckich. "Niektórzy robili nowy rząd z Gowinem. On zrobił wybory z Kaczyńskim"

Wieczorem gruchnęła informacja, że Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin dogadali się w sprawie wyborów prezydenckich. Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu PiS i Porozumienia wybory odbędą się w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Będą ponadto organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. "Po 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie" - napisano w oświadczeniu prezesów PiS i Porozumienia.

Porozumienie Gowina i Kaczyńskiego ws. wyborów. "Władza zamawia wyrok SN"

Komunikat całkowicie zmienia obecną sytuację, nic więc dziwnego, że wywołał mnóstwo komentarzy. "Historia kula się ze śmiechu: kombinacje z pakietami, zawieszaniem PKW, pocztą, sasinizmem i całe te wybory Schrodingera poszły się gonić, a wszystko, co wymyślili ratujący nas przed skutkami swoich decyzji dwaj geniusze - to skorzystanie z tego, co od 23 lat stoi w Konstytucji?" - napisał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

"Niektórzy już robili nowy rząd z Jarosławem Gowinem. On tymczasem zrobił nowe wybory z Kaczyńskim. Nie mogę się powstrzymać: a nie mówiliśmy?" - stwierdził Maciej Gdula z Lewicy.

Jadwiga Emilewicz, wicepremierka z Porozumienia, napisała z kolei: "W jedności siła. Polska potrzebuje sprawnego rządu. I sprawnie przeprowadzonych wyborów".

Jacek Sasin: Pracujemy dalej!

Jacek Sasin, który miał zorganizować wybory korespondencyjne, komentuje z kolei: "Zjednoczona Prawica udowodniła, że potrafi osiągnąć porozumienie w sprawach najważniejszych dla Polski. Bez względu na skalę ataków opozycji. Pracujemy dalej!"

"Kaczyński ustąpił, zgodził się na odłożenie wyborów do sierpnia. To nowy rozdział w polityce PiS. Gowin ma szanse na wszystko. Także na totalną przegraną" - pisze Dariusz Rosati z PO

Ostro nową rzeczywistość skomentowała europosłanka PO Magdalena Adamowicz: "Przelać własne szambo, a potem opróżnić je granatem. Geniusz strategii politycznej podpisał ugodę z polskim prawie-Stauffenbergiem. Polska A.D. 2020".

"Oto i sukces reformy sądownictwa PiS. Władza nie tylko zna, ale w zasadzie zamawia wyrok Sądu Najwyższego. Wyrok, dodajmy, we własnej sprawie" - czytamy na Twitterze Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

"To super, że obejrzeliśmy tę fascynującą (sic!) debatę, żeby się zaraz po niej dowiedzieć, że wybory jednak w sierpniu i cały proces zaczynamy od nowa" - ironizuje dziennikarka Karolina Opolska.