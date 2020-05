Debata w TVP. Kosiniak-Kamysz podgryzał Dudę. Prezydent ripostował: Tak, tak, panie kandydacie

crepuscolo 18 minut temu Oceniono 2 razy 0

Debata bardzo słaba. Kandydaci słabi, formuła słaba. Połowa chyba nie ma pojęcia, czym się właściwie zajmuje prezydent. Tych 3-4 których nikt nie zna to jakieś całkowite oszołomy. Jakim cudem oni tam sie dostali? Przypominały mi się programy telewizyjne castingowe, w których producenci zawsze dopuszczali kilku przygłupów całkowicie z czapy, żeby ludzie się mogli z nich pośmiać. Taka formuła programu.



Hołownia wyglądał jak by ktoś go pobił. Czy on zawsze miał taki krzywy ryj czy po tych napadach płaczu mu sie tak zrobiło? A może mu panowie z tylnej kanapy wypłacili z liścia za tą błazenadę z płaczem, którą wszystko spiedrolił?

Duda napuchnięty, zadowolony, przygotowany do klepania swoich zwyczajowych formułek. Nikt specjalnie mu nie zagroził, nikt nie podskoczył.

Kandydatka Kidawa i kolejna porażka. Bez promptera czuła się wyraźnie nieswojo a sytuacja ją przerastała. Z tego już naprawdę nic nie będzie.

Bardzo słabo Biedroń. Wyglądał staro, zniszczono, pomarszczono, siwo, dziadziowato.

Kosiniak też kiepsko. Co z tego że chyba jako jeden z nielicznych lepiej wygląda niż wcześniej, skoro w debacie wypadł blado, ciągle klepiąc nie na temat, ciągle o tych emeryturach.



Jak dla mnie debata absolutnie nic nie wniosła.