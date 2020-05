Debata w TVP. Kosiniak-Kamysz zaatakował Andrzeja Dudę. Wyciągnął długopis z podobizną Kaczyńskiego

O 20:30 w TVP rozpoczęła debata kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. W jej trakcie Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do tego, że nie wiadomo, kiedy w Polsce odbędą się wybory prezydenckie.

Może nam Andrzej Duda powie, kiedy będą wybory? Bo Polacy oczekują tej wiedzy. Ja wiem, że dla niektórych to jest bez różnicy, czy robi to PKW, czy Poczta Polska, czy pierwszy pocztowiec Jacek Sasin, ale dla mnie i większości obywateli nie jest to obojętne

- powiedział lider PSL i dodał, że trzeba przywrócić standardy demokratyczne i powrócić do "głównego stołu" w UE. Dodał, że nigdy nie będzie kucał przy biurku innego prezydenta, a zawsze będzie siedział "jak równy z równym".

Mam gotowe ustawy dotyczące wsparcia emerytur, funduszu płynności, prawdziwych rozwiązań w czasie kryzysu, których wszyscy oczekują. Będę aktywnym prezydentem, nie jak Andrzej Duda

- powiedział następnie Kosiniak-Kamysz. Polityk wytknął Dudzie, że od czerwca nie złożył żadnej ustawy do Sejmu.

Duda odpowiada, a Kosiniak-Kamysz wyciąga długopis

Na słowa lidera ludowców odpowiedział urzędujący prezydent Andrzej Duda.

W tej kadencji złożyłem w Sejmie 31 projektów ustaw. Tylko prezydent Lech Kaczyński złożył ich więcej. Ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Między innymi wśród nich była ustawa obniżająca wiek emerytalny. Tak, tak, panie kandydacie Władysławie Kosiniak-Kamysz

- powiedział Andrzej Duda. Wytknął szefowi ludowców, że był odpowiedzialny za podwyższenie wieku emerytalnego i wyciągnął dokumenty, które to potwierdzają. Następnie Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Duda wreszcie się odniósł do czyjejś wypowiedzi, co nazwał "sukcesem debaty".

W kolejnej turze pytań Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kiedyś długopis był symbolem walki z ustrojem.

Dzisiaj długopis stał się symbolem wiernopoddańczej polityki Andrzeja Dudy wobec Jarosława Kaczyńskiego i te ramy ustrojowe na to pozwoliły

- powiedział i zaprezentował długopis z przyklejonym wizerunkiem szefa PiS-u.