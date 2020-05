Senat wezwał rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Uchwała przegłosowana

"Od listopada 2019 roku świat cierpi z powodu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że mamy do czynienia z pandemią, która objęła już ponad 200 krajów świata, doprowadzając do ok. 3,5 mln potwierdzonych zarażeń i ok. 250 tys. zgonów. 13 marca WHO podała, że epicentrum pandemii stała się Europa" - czytamy w uchwale Senatu podjętej podczas środowego głosowania.

Senatorowie zwracają uwagę, że obecnie liczba zakażonych w Polsce wynosi ok. 14 tys., a liczba zmarłych na COVID-19 - ok. 700 osób. "Te liczby codziennie się zwiększają" - podkreślają.

W uchwale czytamy również, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wprowadzono w Polsce wiele ograniczeń, m.in. przymus odbywania kwarantanny i przebywania w określonym miejscu. Senatorowie przypominają, że zamknięte zostały m.in. szkoły, uczelnie, instytucje kultury, restauracje i kawiarnie, a także hotele.

Podstawowe prawa i wolności obywatelskie są zatem ograniczane lub wręcz zawieszane. To nie są zwykłe środki konstytucyjne, to są środki nadzwyczajne, a Konstytucja na wypadek sytuacji, w których zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, przewiduje możliwość wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. W sytuacji, z jaką w związku z epidemią mamy do czynienia w Polsce, formą właściwą jest, w sposób oczywisty, stan klęski żywiołowej

- brzmi treść uchwały.

Senat apeluje do rządu o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego

W dokumencie wskazano także, że unikanie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego "może mieć także bardzo niekorzystny wpływ na finanse państwa", ponieważ po wprowadzeniu stanu zakres ewentualnych roszczeń ze strony przedsiębiorców "byłby ograniczany, a ich wysokość miarkowana na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych".

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoli na legalne, zgodne z Konstytucją, przesunięcie w czasie wyborów prezydenckich, niezbędne zarówno ze względu na ciągle istniejące zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, jak i ze względu na niemożliwość przeprowadzenia w najbliższym czasie dobrze zorganizowanych, rzetelnych i uczciwych wyborów. Przesunięcie wyborów umożliwi to, co jest dziś najważniejsze: koncentrację wszystkich sił politycznych, administracji państwowej i samorządowej – ponad podziałami – na walce z epidemią COVID-19

- czytamy w uchwale Senatu.

Przedstawiciele rządu od wielu tygodni podkreślają, że ich zdaniem nie ma podstaw, by wprowadzić w Polsce stan nadzwyczajny. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość, mimo apeli i sprzeciwów ze strony m.in. opozycji, chce przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju. W czwartek w Sejmie odbędzie się głosowanie nad ustawą o organizacji wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej.