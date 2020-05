Sędzia nominowany w PRL trafił na "listę Zaradkiewicza". Teraz do SN. Tymczasowy prezes: Gratuluję!

Marek Motuk to jeden z sześciu nowo powołanych do Sądu Najwyższego sędziów. Figuruje także na tzw. "liście Zaradkiewicza", zawierającej nazwiska osób, które uzyskały nominacje w PRL. Wykaz sporządzono na wniosek obecnego p.o. pierwszego prezesa SN. Kamil Zaradkiewicz entuzjastycznie odniósł się do informacji o nowych powołaniach. "Gratuluję nowym Panom Sędziom! Zostali zaraz po powołaniu przyjęci serdecznie w Sądzie Najwyższym (...)" - napisał.

