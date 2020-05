Sejmowa komisja zajmie się rano wnioskiem Witek do TK. W planach także głosowanie ws. wyborów

Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek zwróciła się w środę do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności z Konstytucją artykułu 289 Kodeksu wyborczego, który wyłącza możliwość przesunięcia terminów wyborów.

REKLAMA

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w tej sprawie, a prezes Julia Przyłębska zwróciła się do Sejmu o przedstawienie pisemnego stanowiska do jutra do godz. 10.00. W czwartek o godz. 8 zajmie się tym sejmowa komisja ustawodawcza.

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu zapowiedziała we wtorek wieczorem. Elżbieta Witek podkreśliła w rozmowie z TVP, że 10 maja nie jest ostatecznym terminem dla tegorocznych wyborów prezydenckich i zgodnie z konstytucją mogą się one odbyć do soboty 23 maja. Według marszałkini Sejmu, w konstytucji nie ma zapisu, który zakazywałby wprost przeprowadzenia wyborów w dzień wolny od pracy.

Zobacz wideo Jakie ryzyko niosą za sobą wybory korespondencyjne?

Głosowanie ws. wyborów korespondencyjnych w czwartek rano

Jak wynika z harmonogramu Sejmu, w czwartek między godz. 9 a 10 ma się odbyć natomiast głosowanie nad ustawą zakładającą przeprowadzenie majowych wyborów w trybie wyłącznie korespondencyjnym. Polska Agencja Prasowa także potwierdziła w swoich źródłach, że posłowie zagłosują w tej sprawie w czwartek rano.

6 kwietnia Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą wybory miałyby się odbyć w sposób korespondencyjny, a marszałkini Sejmu miałaby możliwość zmiany terminu w ramach wyznaczonych przez Konstytucję, czyli w praktyce - najpóźniej w sobotę 23 maja.

We wtorek wieczorem Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy, która następnie wróciła do Sejmu.