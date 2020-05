Bodnar o powołaniu przez Dudę sędziów do Izby Dyscyplinarnej: To lekceważenie prawa europejskiego

Poniedziałkowym postanowieniem Andrzeja Dudy na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego zostali powołani: Leszek Bielecki (w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Jarosław Duś (w Izbie Dyscyplinarnej, Mariusz Łodko (w Izbie Dyscyplinarnej), Marek Motuk (w Izbie Karnej), Jarosław Sobutka (w Izbie Dyscyplinarnej) i Igor Zgoliński (w Izbie Karnej).

Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się w środę, kiedy to nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, powołanie trzech nowych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego "to lekceważenie prawa europejskiego". - To także lekceważenie orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości - mówił w rozmowie z portalem Onet.pl Adam Bodnar.

Podkreślił, że ze względu na orzeczenie TSUE "Andrzej Duda absolutnie nie powinien dokonywać nominacji w takim momencie".

TSUE i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

Przypomnijmy: Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał 8 kwietnia natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie z Luksemburga przychylili się tym samym do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Komisja argumentowała, że Izba jest upolityczniona i nie ma gwarancji jej bezstronności oraz niezawisłości, bo składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków.

Strona rządowa przekonywała natomiast, że Izba Dyscyplinarna ma gwarancje niezależności i niezawisłości. Przedstawiciele rządu argumentowali, że reforma sądownictwa była konieczna, by poprawić złą sytuacją w polskim wymiarze sprawiedliwości i że postępowania dyscyplinarne, które się toczą, nie są motywowane politycznie.

P.o. I prezesa Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, który objął stanowisko 1 maja, zdecydował o przywróceniu Izby Dyscyplinarnej do orzekania.