Braun na mównicy sejmowej o "wieszaniu ministra Szumowskiego na latarni". Ostra reakcja Witek

magda_breslau godzinę temu Oceniono 26 razy 16

Mozna bylo zrobic jak Czesi: zalozyc maski i robic testy. Wtedy, nie trzeba by bylo skazywac ludzi na kryzys, jakiego jeszcze nie doswiadczyli.



Ale Szumowski mowil, ze "wirus to taka mniej zarazliwa grypa", "maski naprawde nie dzialaja", a z apelem "o wiecej testow" zwrocil sie tydzien temu chyba do mnie. Niestety, nic z jego apelem do mnie nie zrobilam, i trzeba bedzie doswiadczyc katastrofy.



Najlepsze jest to, ze Szumowski jest liderem zaufania spolecznego, wiec jakos mi nawet trudno zmusic sie, zeby Polakom wspolczuc. Ale troche wspolczuje. Czasem po prostu trzeba zderzyc sie ze sciana, zeby otrzezwiec.