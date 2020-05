Posłowie Porozumienia o tym, jak zagłosują ws. wyborów. "Przeciwko, bez względu na konsekwencje"

wikal 2 godziny temu Oceniono 23 razy 21

Pan Bortniczuk jak zwykle wybrał karierę zamiast przyzwoitości. Powinien jak najszybciej przejść do PiSu i objąć jakąś spółeczkę. Pasuje do tej mafii jak ulał. Pan Szumowski będzie udawał, że jest taaki zatroskany, no serce boli. Ale na odwagę się nie zdobędzie. Reszta się zobaczy.