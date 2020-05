Wybory prezydenckie 2020. Konstytucjonalista: Marszałek Sejmu nie może przesunąć terminu wyborów

Zobacz wideo Jarosław Flis: Organizacja wyborów korespondencyjnych to zabawa w „wyborczą ruletkę”

- Ten termin nie może być przesunięty niezależnie od decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo pani marszałek nie ma kompetencji konstytucyjnych do zmiany terminu wyborów po wyznaczeniu go - powiedział w rozmowie w TVN24 konstytucjonalista Ryszard Piotrowski. Według profesora największym problemem jest właśnie wiążące postanowienie marszałek Sejmu, które zakłada, że wybory odbywają się 10 maja.

- Oczywiście można sobie po przyjacielsku odpowiedzieć na pytanie marszałek i możemy sobie wyobrazić, że taka przyjacielska podpowiedź to będzie: "proszę bardzo, róbcie co chcecie". Ale konstytucja to nie jest, niestety, formuła "róbcie co chcecie". To złożony mechanizm. Jeżeli się ten mechanizm próbuje regulować łomem, śrubokrętem, to on musi się rozpaść - mówił dalej Ryszard Piotrkowski.

- Trybunał Konstytucyjny powinien umorzyć postępowanie w tej sprawie, bo nie jest kompetentny do udzielania takich odpowiedzi. Zadaniem Trybunału jest ocenianie konstytucyjności aktów normatywnych. A tutaj pani marszałek nie pyta o konstytucyjność aktu konstytucyjnego, bo musiałaby zapytać o konstytucyjność samej konstytucji - dodał z kolei były prezes TK Jerzy Stępień. Stępień zauważył również, że prośba Elżbiety Witek "na razie" jest jedynie kompromitująca dla jej urzędu. - Zobaczymy, co zrobi pani Julia Przyłębska - powiedział sędzia.

Wcześniej Elżbieta Witek skierowała pytanie do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który jednoznacznie odpowiedział, że nie jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wyborów prezydenckich 10 maja. Marszałek Sejmu skierowała więc kolejne pytanie do TK, tym razem dotyczące konstytucyjnych możliwości przesunięcia terminu wyborów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nadal chcą, by wybory odbyły się w maju - w terminie 17 lub 23 maja.