Posłowie opozycji zjeżdżają się do Sejmu na wypadek głosowania. "Boimy się trików Kaczyńskiego"

magda_breslau 16 minut temu Oceniono 14 razy 6

Partia wie, ze nadchodzacy kryzys i jej wlasna nieudolnosc zmiecie já z powierzchni ziemi.



Dlatego uparla sie ukrasc sobie nasze wybory, i do akcji wyznaczyla swego najlepszego organizatora - Sasina. Na marginesie: jak patrze na Sasina to dziwie sie, ze ten Tupolew spadl na las, a nie na zlobek i sierociniec.



Byly glosy, zeby zadanie powierzyc towarzyszce Kempie, ale w Partii obawiano sie, ze zawinie karty do glosowania i razem z plecakami bedzie sprzedawac dzieciom klas 1-3 jako szkolny zestaw obowiazkowy.



Takze skonczy sie tak, ze po trzeciej nieudanej probie zlodziejstwa i falszerstw, za robote wezma sie KGBowskie trolle, i ukradna PiSowi to, co PiS chcial ukrasc nam, tylko jest za glupi...



Dupa ostatecznie nie bedzie nawet pisowskim uzurpatorem. Bedzie KGBowskim uzurpatorem.