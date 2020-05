Elżbieta Witek skierowała do TK pytanie w sprawie terminu wyborów. 10 maja coraz bardziej wątpliwy?

acototak 3 godziny temu Oceniono 10 razy 10

A tak na wybory korespondencyjne zapatruje się sędzia TK panna Krysia Sałatka-Pawłowicz:

"Głosowanie korespondencyjne jest bardzo niebezpieczne, gdyż narusza podstawowe standardy i wartości dotyczące wyborów, a przede wszystkim zasadę bezpośredniości i tajności" - mówiła siedem lat temu w Sejmie Krystyna Pawłowicz.



W 2013 r. Pawłowicz na mównicy sejmowej krytykowała głosowanie korespondencyjne. Na archiwalnym nagraniu słychać, jak obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego negatywnie ocenia ówczesny pomysł PO.



Głosowanie korespondencyjne poprzedzone jest udostępnieniem pakietu wyborczego, co stworzy groźbę handlu tymi głosami i skupowania ich w dużych ilościach. Można te głosy skupować 46 proc., które zwykle nie chodzą na wybory, a za piwo czy 50 zł chętnie swój głos odstąpią [...] To może dotyczyć kilku, nawet kilkunastu procent głosów, co może zaważyć na ostatecznym wyniku głosowania – mówiła Pawłowicz.



To jest święto demokracji, a taki sposób głosowania sprowadzi to do banału przesłania PIT-u drogą pocztową - dodała.