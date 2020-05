Sondaż zaufania: Łukasz Szumowski liderem, mocno zyskują Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak

dobryjasio 3 godziny temu Oceniono 19 razy 17

Zastanawiałem się dlaczego dobry lekarz (Szumowski) tak kłamie. I już wiem - Marcin Szumowski z KRS (udziały w spółce wartości ponad 28 milionów złotych) to brat ministra, a Anna (udziały w spółce wartości ponad 12 milionów złotych) to żona ministra Szumowskiego. Minister Szumowski pochwalił się ostatnio w wywiadzie, że żona będąc na pensji zarabiała ok 4 tysięcy złotych, a obecnie jest na kontrakcie i ma około 6 tysięcy złotych.

To nie są informacje z tefałenu tylko z rejestru sądowego. Firmy Szumowskich wzięły z niedobrej Uni ogromne dofinansowania. Wszystkie spółki zarejestrowane są w domu w Wwie (to również informacje z Krajowego Rejestru Sądowego).

Już rozumiem dlaczego podobno dobry lekarz, specjalista aż tak kłamie na wizji. A te podkrążone oczy to prawdopodobnie stres związany z naciskami na niego (obawa przed utratą tak ciężko /przecież nie zarobionych/ pieniędzy), a nie nawałem pracy.

Ponoć można się doszukać jeszcze większej kasy w spółkach, ale przyznam, że ta zrobiła na mnie wystarczające wrażenie. Brat i żona ministra zdrowia wnieśli aportem do spółki ze swojego prywatnego majątku ;) ponad 40 milionów złotych.