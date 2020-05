Kiedy głosowanie w Sejmie ws. wyborów? "Z różnych powodów pani marszałek może je zarządzić dziś"

lucek10 3 godziny temu Oceniono 17 razy 15

Pani Witek, podpowiadam rozwiązanie. Gdyby tak pan Sasin z pomocą Poczty Polskiej zorganizował jakiś szybki locik do Smoleńska z prezydentem Dudą na pokładzie i zabrał ze sobą pisowskich ochotników kochających latanie (Kuchciński i reszta), to przy kiepskiej aktualnie pogodzie i odrobinie pomocy boskiej problem by się może rozwiązał... Może też dobry Pan Bóg w ramach swojego wolnego limitu ciężkich zachorowań wśród ludzi wskazałby na właściwą osobę, tak by Polska odpoczęła od pisiej dobrej zmiany?