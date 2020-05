PiS nie odczuje rozłamu Zjednoczonej Prawicy? Porozumienie nie ma nawet 1 proc. poparcia [SONDAŻ]

anty-jar godzinę temu Oceniono 15 razy 7

tylko nie problem czy "wyborca" pis coś by zauważył, bo to przeciętny idiota.

Tu chodzi o liczbę szabel w parlamencie, a ta przechyliła by się na stronę opozycji. Co to oznacza.

Przede wszystkim, to że skończyła by się samowola i nad stanowieniem prawa trzeba by było się zastanawiać.

kaczyński nie zaryzykuje ponownych wyborów do sejmu, za dobrze pamięta sromotę.

A w tej sytuacji gowinowcy mają 3 lata, aby ze zdrajców stać się zbawcami ojczyzny i nie dopuścić do zatwierdzenia dyktatury.

Moim zdaniem, albo się postawią, albo pis dzielce ich wykończą