Michał Wypij: Większość posłów Porozumienia jest za Jarosławem Gowinem

Poseł Porozumienia był gościem programu "Debata Dnia" w Polsat News. Polityk podkreślił, że głosowanie nad sprawą przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych 10 maja nie było objęte umową koalicyjną. Posłowie nie byli więc zobligowani do głosowania zgodnie ze stanowiskiem koalicji Zjednoczonej Prawicy. - Poważni partnerzy nie stawiają sobie ultimatum poprzez media. Poważni partnerzy szukają porozumienia czy kompromisu. My oczywiście takiemu ultimatum ulegać nie będziemy. Swoje zdanie podtrzymujemy - powiedział poseł Wypij.

- Zmarnowaliśmy miesiąc na daremne dyskusje, zamiast skupić się na rzeczach kluczowych i najważniejszych, bo wyszło, że Jarosław Gowin miał rację. Wyborów 10 maja nie da się przeprowadzić. Szukanie innych terminów majowych wydaje się w tym momencie zadaniem karkołomnym - zaznaczył poseł Porozumienia.

Polityk został też poproszony o komentarz do ostatnich informacji, zgodnie z którymi w Porozumieniu doszło do rozłamu w sprawie terminu organizacji wyborów. - Zdecydowana większość posłów jest przy Jarosławie Gowinie. Osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby którykolwiek z parlamentarzystów Porozumienia, który znalazł się w Sejmie, między innymi dzięki determinacji naszego lidera Jarosława Gowina, w tak ważnym momencie mógł zagłosować przeciwko liderowi Jarosławowi Gowinowi. Jeżeli są różnice zdań, a czasem zdarzają się nawet w fundamentalnych sprawach, to są takie momenty, kiedy drużyna musi być razem. I to jest ten moment, kiedy nie chodzi o kwestie polityczne, tylko o chodzi o zwykłą przyzwoitość - dodał.

Michał Wypij zauważył, że bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich, jest jednym z najważniejszych zadań ciążących na politykach. Poseł podkreślił też, że nie zmieni zdania na temat ustawy o wyborach kopertowych, gdy ta ponownie trafi pod obrady Sejmu. - Przed nami ważne głosowanie, ale czasem mam wrażenie, że część polityków histeryzuje. Mamy poważny temat techniczny do rozwiązania i musimy znaleźć najlepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa, które nie narazi autorytetu państwa. I to jest nasze zadanie - powiedział.