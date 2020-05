Polsat: Emilewicz deklaruje, że ws. wyborów zagłosuje jak Gowin. Większość Porozumienia przeciwko ustawie

We wtorek w siedzibie PiS w Warszawie odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem. Oficjalnie nie wiadomo o czym dokładnie rozmawiali, ale można się domyślać, że chodzi o wybory prezydenckie i chęć zablokowania ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego przez lidera Porozumienia i jego partyjnych kolegów.

REKLAMA

Jadwiga Emilewicz zagłosuje tak, jak Gowin

Jak dowiedział się Polsat News, spotkanie nie przyniosło żadnego przełomu w sporze na linii Kaczyński-Gowin. Jeden z polityków Porozumienia w rozmowie z telewizją podkreślił, że "było to pierwsze od dawna spotkanie liderów obu tych partii, na którym panowała dobra atmosfera". Dodał także, że we wtorek Jadwiga Emilewicz zadeklarowała, że w sprawie ustawy dotyczącej powszechnego głosowania korespondencyjnego zagłosuje tak samo jak Jarosław Gowin. To by znaczyło, że, pomimo że uważana już była za "człowieka Morawieckiego", polityczka sprzeciwiłaby się projektowi PiS-u.

Przeciwko miałaby zagłosować głosować większość posłów Porozumienia: Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Magdalena Sroka, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz, Mieczysław Baszko, Andrzej Gut-Mostowy, Michał Wypij i Wojciech Maksymowicz - podaje Polsat News. O tym, jak zagłosują konkretni posłowie Gowina pisał również we wtorek na Gazeta.pl Jacek Gądek.

Rozłam w Porozumieniu

Przypomnijmy, że w czasie spotkanie Gowina z Kaczyńskim trzech członków Porozumienia zwołało konferencję prasową w trakcie, której apelowali o poparcie ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym. Byli to: poseł Włodzimierz Tomaszewski oraz Arkadiusz Urban i Jacek Szczot, którzy mandatów poselskich nie posiadają.

Czytaj więcej: Rozłam w Porozumieniu. "Zwracamy się do posłów, aby przyjęli ustawę o głosowaniu korespondencyjnym"

Po zakończeniu spotkania z Gowinem, które trwało kilkadziesiąt minut, około godz. 17:00 na ul. Nowogrodzką przyjechał premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu miał uczestniczyć również szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski - podaje TVN24. Spotkanie skończyło się po dwóch godzinach. Szczegóły nie są znane.