Rozłam w Porozumieniu. "Zwracamy się do posłów, aby przyjęli ustawę o głosowaniu korespondencyjnym"

niktwazny126 16 minut temu Oceniono 4 razy 2

"Nawołujemy do głosowania za stabilizacją w państwie. Brak prezydenta, destabilizacja władzy wykonawczej, może doprowadzić to tego, że w czasie epidemii kraj będzie się cofał gospodarczo."- no to się zgadzamy, nam też zależy na stabilizacji w państwie oraz na stabilnej władzy wykonawczej. Po latach trwania Porozumienia jakoś się te stabilizacje oddalają, ale tego nam chyba panowie nie wyjaśnią. Na ten moment bowiem uznali, że koryta i stołki rozdaje prezes, a nie Gowin.