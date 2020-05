Jak zagłosują konkretni posłowie Gowina? Cały czas mają możliwość zablokowania wyborów w maju

Zobacz nagranie. Władysław Kosiniak-Kamysz z szansą na drugą turę? "Są ważniejsze rzeczy":

REKLAMA

Zobacz wideo

Przy pełnej sali obóz PiS potrzebuje 231 posłów głosujących "za", by ustawa ta przeszła. Kluczem jest zatem arytmetyka, czyli to na ilu posłów może w rzeczywistości liczyć Jarosław Gowin w momencie głosowania. Teoretycznie Gowinowi wystarczą raptem cztery szable - oprócz swojej - z 17, by zablokować wybory majowe. Gowin cały czas ma taką ich liczbę.

Oto mapa podziału wśród posłów Porozumienia, z których część jest w skali ogólnopolskiej de facto anonimowa. Im ktoś bliżej Gowina bądź Jarosława Kaczyńskiego, tym większa jest pewność, że zagłosuje zgodnie z ich wolą.

Jarosław Gowin może liczyć na tych posłów: Wojciech Maksymowicz (jeden z jego najbliższych współpracowników), Michał Wypij, Iwona Michałek, Magdalena Sroka. To najwierniejsze szable Gowina. W PiS-ie to właśnie Maksymowicz - doskonały lekarz - jest obwiniany o to, że przez niego Gowin przyjął tak radykalną postawę.

Andrzej Sośnierz - to z kolei wielka indywidualność. O nim można usłyszeć, że chadza własnymi ścieżkami. Początkowo był za wyborami w maju, a teraz już jest zdeklarowanie lojalny wobec Gowina.

Jadwiga Emilewicz - jest już człowiekiem Mateusza Morawieckiego, a nie Jarosława Gowina. Finalnie najprawdopodobniej zagłosuje "za" ustawą PiS. - Emocjonalnie jest związana z Gowinem, ale politycznie to już jest "100 proc. Morawieckiego" - słyszymy z szeregów PiS.

Wśród osób raczej wiernych Gowinowi jest Andrzej Gut-Mostowy. Pod większym znakiem zapytania stoi - zwłaszcza w momencie głosowania - lojalność Mieczysława Baszki.

Wbrew Gowinowi z dużym prawdopodobieństwem mogą głosować Kamil Bortniczuk (były wiceminister i były rzecznik Porozumienia), Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak - nawet jeśli deklarują lojalność wobec Gowina. Gowin liczy, że nie skrewią w głosowaniu, a Nowogrodzka jest przekonana, że będąc pod ogromną presją zagłosują razem z PiS-em.

Po stronie PiS, a więc przeciwko Gowinowi, są z kolei Michał Cieślak, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Tomaszewski (ten wystąpił już nawet publicznie wbrew swojemu szefowi w partii).

Jacek Żalek to z kolei najtwardszy zwolennik majowych wyborów, a więc oponent Gowina, choć paradoksalnie dotychczas to jeden z jego najwierniejszych druhów.