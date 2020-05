Andrzej Duda podpisał nową umowę z "Solidarnością". "Prezydent pokazał, że jest człowiekiem dialogu"

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oświadczył w umowie, że treść programu wyborczego Andrzeja Dudy jest zbieżna z celami programowymi związku. Zapewnił, że Komisja Krajowa związku udziela poparcia Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich.

REKLAMA

Andrzej Duda zobowiązał się, że w przypadku wygrania wyborów będzie realizował program wyborczy "Obronimy Polskę Plus", który zakłada m.in. utrzymanie programów społecznych, takich jak Rodzina 500 plus czy tzw. trzynasta emerytura. Prezydent zobowiązał się także do wprowadzenia dodatku solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasie epidemii koronawirusa.

- Ostatnie 5 lat było dla mnie czasem zmieniania Polski, działania zgodnie z literą naszego porozumienia. Obniżenie wieku emerytalnego, dbałość o polską rodzinę to było coś, do czego dążyliśmy - mówił prezydent. - Podpisuję dziś nasze porozumienie z wielką nadzieją, że będę mógł je kontynuować przez kolejne 5 lat - dodał.

Szef "Solidarności" Piotr Duda przekonywał, że "prezydent pokazał, że jest człowiekiem dialogu". - Jeśli w tym trudnym czasie nie będziemy tego dialogu prowadzić i nie będziemy solidarni, nie zwyciężymy pandemii - powiedział.

Zobacz wideo Hołownia o debacie proponowanej przez Brudzińskiego

Wybory prezydenckie 2020

Wciąż ważą się losy majowych wyborów prezydenckich. W Senacie trwają prace nad ustawą dotyczącą przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Ustawa ma wrócić do Sejmu 6 maja. Tego samego dnia lub dzień później mają nad nią głosować posłowie. Zdecydują wtedy, czy ustawa zostanie ostatecznie odrzucona, czy też trafi na prezydenckie biurko.