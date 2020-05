Bielan o marszałku Grodzkim: Złośliwie przetrzymuje ustawę o głosowaniu korespondencyjnym

- Musimy zrobić wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Ten termin konstytucyjny to termin między 100. a 75. dniem przed zakończeniem kadencji prezydenta. Kadencja kończy się 6 sierpnia. Wybory muszą się odbyć do 23 maja - mówił we wtorek w TVN24 Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i europoseł Porozumienia.

REKLAMA

5 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA