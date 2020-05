Głogów. Kartki przypominające karty wyborcze rozrzucone na ulicy. Sprawą zajęła się policja

siwywaldi 7 minut temu Oceniono 4 razy 2

Bardziej ośmieszyć tę hucpę, mogło by tylko wywieszenie tych "kart" na gwoździu w sławojkach. Na szczęście dla PiS-u, sławojki są już rzadkością, więc pozostaje jedynie rozrzucanie tej makulatury po ulicach... :-)

A policja niech wystawia sprawcom mandaty za zaśmiecanie ulic. Jak za komuny za ulotki, he, he... :-)