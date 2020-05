Wybory jednak nie w maju? RMF: 12 posłów Porozumienia przeciw głosowaniu korespondencyjnemu

chelsea72 godzinę temu Oceniono 30 razy 28

Ale się uśmiałem! Za chwilę fajny film leci na polsacie. Opis zniewala!

We wsi Zapiecek przychodzą na świat bliźniacy Jacek (Lech Kaczyński) i Placek (Jarosław Kaczyński). Mieszkańcy szybko przekonują się, że nic dobrego z nich nie wyrośnie. Leniwi i niesforni chłopcy wciąż płatają figle. Pewnego dnia wpadają na pomysł, by ukraść księżyc. Chcą go sprzedać, myśląc, że jest wiele wart. Wyruszają na poszukiwania miejsca, skąd będzie możliwa kradzież.