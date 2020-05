optymistaa43 pół godziny temu Oceniono 14 razy 10

Oby politycy nie przejmowali sie banialukami o zawierzeniu tp Polska wyjdzie na prosta.Jaka bezczelnoscia i hipokryzja na tle histori Polski jest jakies tam, przez zbrodniczy wzgledem Nrodu Polski kosciol katolicki, ZAWIERZENIE Polski na tej czarciej gorze obrazkowi !

TARGOWICA inspirowana przez ta sekte katolicka byla poczatkiem upadku Polski,.Za czasow Kosciuszki kilku biskupow TARGOWICY zawislo na drzewach, potem nastapily na 123 lata ZABORY.Miliardy nieszczesc jakie splynely na Narod byly wynikiem sprzedania Polski zaborcom,jeden z nich oficjalnie podziekowal papiezowi za PRYWISLANSKIJKRAJ,

CAR dolaczyl do tego kilka ton zlota,mial go zawsze w dostatku bo wydobywali go polscy patrioci ,nasi przodkowie.Mozna to zloto "podziwiac" do dzisiaj przykladowo na sufitach sal

watykanskich czy w lancuchach,pierscieniach i innych ozdobach "slug bozych".Mowia ze to zloto ma krwisty barwe bo jest w nim krew naszych przodkow.Co w tych hipokrytach jest najgorsze to wlasnie zawierzanie.Kiedys bylem na tej czarciej gorze i DEPO opowiadal jak to na niej odbywaly sie ,inspirowane przez K K ,modlitwy i zawierzania do obrazu o pomoc w zwyciestwie jakiegokolwiek powstania,i co zrobil obraz,nie mial czasu dla polakow,poprostu mozna powiedziec ze sie odwrocil ,inaczej mowiac wypial sie na naszych atentatow,zadne powstanie nie skonczylo sie powodzeniem.Kazamaty i Syberia byly pelne polskich patriotow bo co parafia to gniazdo zdradzieckich os,Ilu to naszych wielkich po powstaniach musialo

emigrowac?. DEPO to jest ten ,ktory otworzyl mi oczy do konca,po prostu,nie wierze bezczelnym hipokrytom.Tak ze Gadecki,wstydz sie i pomysl ze wasze,zbrodniczego wzgledem Narodu Polski kosciola katolickiego oszustwo oburza wiedzacych .Precz z konkordatem i ciemnota religijna ze szkol.