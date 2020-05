Kosiniak-Kamysz zarzuca, że PiS chce zdobyć posłów opozycji. "Kłusują we wszystkich klubach"

almagus 13 minut temu Oceniono 3 razy 1

Zdrajcy posłowie i rajcy.



Katolicy szmalcownicy.

Zaufali gnomowi.

Oszustowi, złodziejowi.

Napuścili, wypuścili.

Nożownika i zabili.

Katolicy z piekła rodem

Chyba nie są mym narodem.

Planowana katastrofa.

Może jeszcze się wycofa?

Bo zaraza na nas spada.

Którą to przez pocztę nada.

Jak się chronić?

Jak obronić?

Od parafii politruka.

Gdy z wirusem do drzwi puka.

Oszukany i oddany.

Wcześniej oszust jest wybrany!

Kogo leczą, kasa komu?

Ordynator aż do domu.

Otwieramy drzwi zarazie.

Domniemamy i na razie.

Potem konaj, Polska nasza.

Faszyzm, szmalec się naprasza.



