Wyciekła korespondencja pracowników Poczty Polskiej ws. wyborów prezydenckich. "Pakiety pod drzwiami"

Dziennikarze redakcji "Polska i Świat" TVN24 dotarli do wewnętrznej korespondencji na forum pracowników poczty, którzy przed planowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi mają dostarczyć pakiety wyborcze wszystkim uprawnionym do głosowania.

To są informacje przekazywane przez pracowników, którzy są informowani przez przełożonych, którzy z kolei biorą udział w wideokonferencjach z dyrektorami jednostek i to jest wszystko informacja ustna

- wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Piotr Moniuszko ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Wybory prezydenckie 2020. Pakiety nie będą adresowane?

Z informacji ujawnionych przez dziennikarzy wynika, że pocztowcy będą roznosić pakiety wyborcze parami (listonosz i osoba do pomocy) i zaczną to robić siedem dni przed wyborami (jeśli mają się odbyć w planowanym terminie 10 maja). Oznaczałoby to, że pracownicy Poczty Polskiej roznosić pakiety zaczną już od niedzieli 3 maja. Pakiety będą miały status zwykłej przesyłki, czyli takiej wrzucanej do skrzynki bez potwierdzenia odbioru. Na forum znajdują się też informacje, że Poczta Polska nie ma wpływu na to, że niektórzy nie mają skrzynek, dlatego będzie można zostawić także pod drzwiami mieszkania w lokalach wielorodzinnych.

Pakiety wyborcze mają być nieopisane i nieadresowane. Za błędne doręczenie przesyłki pracownikom nie grożą kary, bo, jak wynika z informacji TVN24, Poczta Polska wierzy, że pocztowcy "rzetelnie wywiążą się z powierzonego zadania".

O stanowisko w sprawie tych informacji poprosiliśmy Pocztę Polską. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Wybory prezydenckie 2020 10 maja czy w innym terminie?

Przypomnijmy, że tegoroczne wybory prezydenckie planowane są na 10 maja (ewentualna druga tura - 24 maja), jednak nic jeszcze nie jest pewne, ponieważ ustawa regulująca głosowanie korespondencyjne może wejść w życie najwcześniej 6 maja, czyli cztery dni przed planowanymi wyborami (obecnie jest procedowana w Senacie). Może się również okazać, że przeprowadzenie wyborów 10 maja w jakiekolwiek formie będzie niemożliwe. Stanie się tak, jeśli posłowie Porozumienia na czele z Jarosławem Gowinem zagłosują przeciw ustawie.

