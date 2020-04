Tomasz Grodzki: Jest nerwowość w szeregach PiS. Robią podchody pod posłów PSL i PO

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i" w TVN24. Zapytany o ostatnie rozmowy byłego wicepremiera Jarosława Gowina z przedstawicielami opozycji na temat zmian w konstytucji i ewentualnego wydłużenia kadencji obecnego prezydenta o dwa lata, stwierdził, że zarówno on, jak i szef Porozumienia są zgodni co do tego, że wybory prezydenckie 2020 nie powinny odbyć się 10 maja. Tomasz Grodzki dodał też, że nie sądzi, aby Jarosław Gowin miał zmienić zdanie na ten temat.

PiS próbuje przeciągnąć na swoją stronę także posłów opozycji

Senat pracuje nad przegłosowaną przez Sejm ustawą pozwalającą na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Wyższa izba parlamentu ma czas do 6 maja, aby zająć stanowisko w tej sprawie. Zaraz po głosowaniu w Senacie ustawa wróci do Sejmu. Niewykluczone, że opozycja wraz z posłami Porozumienia ją odrzuci. W związku z tą niepewnością, jak sugeruje Tomasz Grodzki, w szeregach PiS pojawiła się nerwowość.

- Te nerwowe próby przeciągnięcia posłów Porozumienia, a wiem z PSL, że były również tak zwane podchody pod posłów PSL-u, wiem również od przewodniczącego [Borysa -red.] Budki, że były podchody pod naszych posłów, to świadczy o tym, że jest nerwowość w szeregach PiS-u . To znaczy, że chyba to przeciąganie posłów Porozumienia nie bardzo wychodzi, bo gdyby byli pewni większości, to by tych ruchów nie wykonywali - stwierdził marszałek Senatu.

Tomasz Grodzki o głosowaniu 10 maja: Uważam, że nie będzie sensu brania w tym udziału

Tomasz Grodzki wyraził nadzieję, że wybory prezydenckie nie odbędą się 10 maja. Podkreślił jednak, że gdyby "jakimś cudem" miały się odbyć, przyłączy się do słów byłego premiera Donalda Tuska, który oświadczył, że nie weźmie udziału w majowym głosowaniu.

- Uważam, że nie będzie sensu brania w tym udziału - powiedział Grodzki.

Monika Olejnik zapytała marszałka także o to, jak należy rozumieć słowa kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która stwierdziła, że nie będzie brała udziału w wyborach 10 maja, a jednocześnie nie wycofuje swojej kandydatury.

- Uważa, że to, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek mam nadzieję, że się nie zdarzy 10 maja, to nie są wybory, to jest pewnego rodzaju tragifarsa i w tym pani marszałek nie weźmie udziału. Natomiast pani marszałek, z tego, co wiem, wierzy, że doprowadzimy do tego, że wybory odbędą się w normalnym, konstytucyjnym, demokratycznym trybie. W terminie, który będzie bezpieczny dla zdrowia i życia Polaków, listonoszy, członków komisji wyborczych. Tak odczytuję jej słowa - wyjaśnił marszałek Senatu.