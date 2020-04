Donald Tusk: Nazwijmy wreszcie rzecz po imieniu. Władza bojkotuje zasadę uczciwych wyborów. Parodia

Krzysztof Baranowski 2 godziny temu Oceniono 23 razy 15

Pozwolę sobie raz jeszcze wkleić swój wcześniejszy post zanim opłacona z naszych pieniędzy trolownia się zleci bo na hasło "Tusk" na pewno się zleci ;-)



Czyż nie było powiedziane "po czynach ich poznacie"? Widać co PiS robi. Ja wiem, że niektórym narracja PiS o tym, że broni Polskę przed "wpływami" - cokolwiek miałoby to znaczyć - pasuje. Niestety jeśli robi to niezgodnie z prawem to tak samo nie będzie szanować tego prawa drogi zwolenniku PiS jeśli jakiś pisior z nadania partyjnego przejedzie ci na pasach dziecko. Towarzysz piotrowicz to już dobry komuch bo nasz komuch. No ale skoro powiedziało się A to może warto i przejść do B - nasz złodziej to dobry złodziej, C - nasz bandyta to dobry bandyta lub D - dobrze, że zabił bo to "jednostka wywrotowa była" ... Ale zaraz, zaraz - czy Polska już kiedyś tego nie przerabiała? Ależ owszem i to nie raz... Nie jest prawdą, że "cel uświęca środki" jeśli po drodze jest łamane prawo bo prawo jest od tego żeby poskramiać zapędy tzw władzy i ona ma się do prawa stosować a nie je łamać. No dobra ale zakładając nawet czyste intencje PiS - które dzięki świadomej ocenie są mrzonką - jeśli PiS zniszczy wszelkie bezpieczniki ograniczające władzę, jaką Rodacy macie gwarancje, że ten kto obejmie władzę po PiS nie wykorzysta tego do tego aby zrobić z was własnych wyrobników? Że co? Że wyjdziecie wówczas na ulice? No to powie wam, że "ani ulica ani zagranica" i wyprowadzi przeciw wam wojsko jak w '81. Przecież można łamać prawo więc można zrobić z wami wszystko... A co jeśli intencje PiS są inne niż wciskana wam "narracja"? Prawo jest prawem i ten, kto prawa nie szanuje nie szanuje też obywateli... Macie epidemię a ktoś udostępnia wasze dane dzięki którym być może będziecie musieli płacić chwilóweczki zaciągnięte przez kogoś na Wasze konto. Oczywiście jeśli przeżyjecie bo kto troszczący się o dobro narodu robi w takim czasie wybory? Na logikę - czy wysłalibyście swoje dzieci gdzieś, gdzie istnieje ryzyko że stanie im się coś najgorszego? No to przepraszam gdzie jest prezydent który powinien być strażnikiem konstytucji i powinien zmuszać władzę do zastosowania prawa zawartego w konstytucji a dotyczącego stanu nadzwyczajnego? Nie ma takiego? A to szkoda... A więc powtórzę raz jeszcze - po czynach ich poznacie. Tylko trzeba też myśleć i nie patrzeć na "narrację". W końcu złodziej, który przychodzi kogoś okraść nie mówi tego wprost. Jego narracja jest zupełnie inna, mająca wam zamydlić oczy i sprawić, że uwierzycie w jego szczere intencje a kiedy się przekonacie, że nie były szczere jest już za późno... Zawsze wypada pomyśleć samemu i wyciągnąć własne wnioski. To nie boli a pozwala unikać problemów i związanych z nimi przykrości.