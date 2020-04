OBWE: Wybory prezydenckie przeprowadzone w proponowanej formie nie będą demokratyczne

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oceniło projekt ustawy o wyborach prezydenckich, który został przegłosowany przez Sejm i trafił do Senatu, gdzie trwają dalsze prace. 28 kwietnia mają się nim zająć trzy senackie komisje. Przypomnijmy, że projekt ten pozwala na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 2020 wyłącznie w formie korespondencyjnej, przyznaje Marszałkowi Sejmu możliwość zmiany terminu wyborów w stanie epidemii i zmienia strukturę administracji wyborczej. Zmiany przedstawiono w Sejmie na niewiele ponad miesiąc przed planowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi.

REKLAMA

Zobacz wideo „Wygląda na to, że wokół wyborów w maju budowana jest większość, która nie dopuści do tego skandalu

ODIHR: Zmiany przyjęte przez Sejm mogą osłabić zaufanie społeczne do sposobu przeprowadzania wyborów

Instytucja OBWE nie oceniała idei wyborów kopertowych jako takiej. Zwróciła jednak uwagę na praktyczne wdrożenie przepisów projektu w odniesieniu do rejestracji wyborców, doręczania i zbierania kart do głosowania, ich sprawdzania pod kątem ważności, przepisów dotyczących głosowania poza granicami kraju oraz obserwacji wyborów przez pełnomocników partii i obserwatorów obywatelskich.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka stwierdziło wprowadzenie tak istotnych zmian miesiąc przed wyborami i to w czasie, gdy przygotowania do nich już trwały, a to "nie jest zgodne z zasadami stabilności ustawodawstwa wyborczego oraz pewności prawa". Zwróciło także uwagę, że podczas formułowania projektu ustawy nie przeprowadzono pluralistycznego procesu konsultacji społecznych. Wątpliwości ODIHR wzbudziło także odebranie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej i przekazanie ich resortowi rządowemu oraz wprowadzenie zmian w powoływaniu obwodowych komisji wyborczych. Instytucja oceniła, że może to "powodować dodatkową niepewność oraz osłabić zaufanie społeczne do sposobu przeprowadzenia wyborów".

Instytucja OBWE stwierdza w swojej opinii, że projekt ustawy o wyborach prezydenckich wymaga wielu poprawek, aby "stał się zgodny ze zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE oraz innymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi demokratycznych wyborów". ODIHR przekazało w opinii kilka zaleceń, w tym ponowne rozważenie przepisu pozwalającego Marszałkowi Sejmu na zmianę terminu wyborów oraz przywrócenie odebranych kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej.

Pełną treść opinii Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.