Wybory 2020 - sondaż. Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze, duży spadek poparcia dla Kidawy-Błońskiej

pepe310 pół godziny temu

>Wybory prezydenckie w Polsce planowane są na niedzielę 10 maja.

Bardzo proszę o nieużywanie wobec obecnej sytuacji słowa wybory.

To nie są żadne wybory to jest hucpa, skandal zamach na demokrację.

Ile razy przy tym zostało złamane prawo wyborczo to już nie zliczę.



Poza tym Wybory to jest PROCES a nie tylko sam moment głosowania.

A wyborów to my w tym roku nie mamy