Frekwencja w niedzielnych wyborach. W Aleksandrowie Kujawskim głosował co czwarty, w Nowej Dębie co piąty

kataryniarski 29 minut temu

Władzy to nie obchodzi!



Oni już wydrukowali karty wyborcze z poparciem dla Dudy dające mu wygraną w I turze.



A jak PKW zażąda kart, to się jej nie wyda jak list poparcia do niby-KRS...



Przećwiczyli to już.