To nie jest spadek PiSSdu. Po redukcji głosów niezdecydowanych poparcie dla dyktatury nadal wynosi 41% (36/.88). Suweren jest ślepy, będzie jechał z PiSSdu aż do katastrofy. I nie jest to większość tylko d'Hondt-owska, bo trzeba ją widzieć łącznie z 59% poparciem dla PiSSdackiego funkcjonariusza hańbiącego urząd prezydenta ochoczym żyrowaniem deptania konstytucji i stopniowego zniewalania społeczeństwa przez reżim PiSSdacki. Niestety nastało zdegenerowane pokolenie, w którym genetyczni niewolnicy są w przewadze.