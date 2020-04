Prokuratura Krajowa: Postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Ewy Wrzosek

Prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wszczęła w czwartek śledztwo ws. organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich podczas epidemii. Chciała sprawdzić, czy podczas nie zajdzie ryzyko narażenia wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Po zaledwie trzech godzinach śledztwo zostało umorzone przez zastępczynię prokuratora rejonowego Warszawa-Mokotów Edytę Dudzińską.

Teraz - jak w wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej - wobec Wrzosek mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

"Prokuratura jako instytucja powołana do ścigania przestępstw i stania na straży praworządności nie bierze udziału w życiu politycznym. Prokuratorzy muszą być apolityczni i niezależni [...]. Te fundamentalne dla niezależnej prokuratury zasady pani prokurator Ewa Wrzosek narusza w sposób rażący. Bierze udział w politycznych manifestacjach i inicjatywach oraz publicznie demonstruje swoje poglądy, naruszając powagę urzędu prokuratorskiego i zachowując się jak polityk w prokuratorskiej todze [...]. Taki właśnie polityczny charakter i kontekst miała podjęta przez prokurator Wrzosek decyzja o wszczęciu śledztwa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

"Prokurator Wrzosek wszczęła więc śledztwo w sposób nieuzasadniony i z rażącym naruszeniem art. 303 Kodeksu postępowania karnego, nie przeprowadzając prawidłowo czynności sprawdzających [...]. Dlatego Prokurator Krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie Ewy Wrzosek" - zapowiedziała Prokuratura Krajowa.

Śledztwo ws. głosowania korespondencyjnego umorzone po trzech godzinach

W rozmowie z TVN24, Wrzosek przyznała, że nie wie, na jakiej zasadzie śledztwo zostało ekspresowo umorzone przez zastępczynię prokurator Edytę Dudzińską. Powiedziała też, że w czwartek jej przełożonej nie było w pracy. - Gdy ja opuszczałam pracę, kończyłam swoje obowiązki, pani prokurator Dudzińskiej nie było w prokuraturze - stwierdziła.

Na pytanie, czy wiceszefowa prokuratury rejonowej mogła podjąć decyzję zdalnie, przyznała, że byłoby to możliwe, gdyby akta były zdigitalizowane. - Natomiast one nie były zdigitalizowane, więc pani prokurator musiałaby fizycznie te akta mieć w ręku, żeby zapoznać się z nimi i podjąć decyzję - powiedziała.

Wrzosek zwróciła uwagę również na to, że w toku postępowania planowała przeprowadzić czynności z udziałem "osób, które aktualnie wiążąco podejmują decyzje w kwestii wyborów, które nie powinny być przeprowadzone". Przyznała, że "jedną z osób, które planowała przesłuchać" był Jacek Sasin. - Nie wykluczam, że mógłby być to premier Mateusz Morawiecki, pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która przedmiotowe wybory zarządziła. Trudno mi teraz spekulować, bo to zależałoby od bieżących wyników przesłuchań - dodała. Jak dodała, możliwe, że również Jarosław Kaczyński zostałby wezwany do prokuratury jako świadek.