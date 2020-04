Jadwiga Emilewicz: Wydaje się, że mamy kłopot z organizacją wyborów w trybie konstytucyjnym

Jadwiga Emilewicz była gościem radiowego programu Poranek Siódma9. Zapytana o to, czy rozumie obawy tych samorządów, które nie chcą przekazać Poczcie Polskiej spisów z danymi wyborców, ministra rozwoju przyznała, że istnieje w tej kwestii "spór prawny".

- W ustawie, której dziś jeszcze nie ma, bo ona jest w tej chwili w Senacie, takie prawo o zadawania pytań o rejestry się pojawiło. Ja rozumiem, że samorządy się zastanawiają, ponieważ nie mają dziś jeszcze podstawy prawnej. Ale tę podstawę prawną stworzyła z drugiej strony decyzja pana premiera dotycząca organizacji wyborów, którą przekazał ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi, a ten dalej Poczcie Polskiej - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz: Podzieliłam się rolami z Jarosławem Gowinem

Marcin Fijołek zapytał ministrę rozwoju o to, czy podobnie jak szef Porozumienia Jarosław Gowin ma wątpliwości dotyczące organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja. Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że "wydaje się, że mamy kłopot z organizacją wyborów w trybie konstytucyjnym".

- Samorządy, które wczoraj zaprotestowały, to było chyba kilkadziesiąt czy nawet kilkaset miast i gmin. Samorządy są dzisiaj dysponentami rejestrów wyborczych, nie ma żadnego centralnego rejestru wyborców. To samorządy są ich dysponentami. Jeżeli ostatecznie nie przekażą tych rejestrów, to będzie bardzo istotna przeszkoda formalna w zorganizowaniu wyborów 10 maja - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Czy prawdą jest, że nowa wicepremierka jest jedną nogą poza Porozumieniem Jarosława Gowina? Jadwiga Emilewicz zaprzeczyła tym plotkom.

- Jestem w polityce dzięki Jarosławowi Gowinowi. To on mnie namówił do wstąpienia na tę ścieżkę. Podzieliliśmy się rolami - powiedziała Emilewicz, stwierdzając, że Jarosław Gowin zajmuje się obecnie przekonywaniem opozycji do przedłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata.