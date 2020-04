Duda pojawiał się w TVP Info w marcu przez ok. 20 godzin. Komitet Kidawy przez 20 minut

martinez123 godzinę temu Oceniono 27 razy 19

Osobna kwestia to w jakim kontekscie pokazywano przez te 20 min Kidawe. Czy to byly wypowiedzi neutralne? Budujace pozytywny przekaz? O nie...

Znaczy to tylko tyle, ze laczny czas kilkusekundowych migawek - archiwalnych wypowiedzi Kidawy dobranych do materialu, jak zawsze w sposob zmanipulowany, wyrwany z kontekstu, dobrany pod z gory zalozona teze "Kidawa NIE!" to az 20 minut.

I tak nalezy rozumiec to podsumowanie.