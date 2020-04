Prezes Poczty: Ryzyko? "Nie diagnozuję". Już 50 mln zł wydano na środki ochrony

Zobacz nagranie. Czy Poczta Polska jest w stanie przeprowadzić wybory korespondencyjne? Wicerzecznik PiS:

Z pytaniami do prezesa Poczty Polskiej zwrócił się senator PO Krzysztof Brejza. Chciał wiedzieć, kiedy premier Mateusz Morawiecki (PiS) wydał Poczcie polecenie przygotowywania wyborów korespondencyjnych, choć ustawa o w pełni korespondencyjnym głosowaniu nie jest jeszcze nawet uchwalona. Premier pisał: "Polecam Poczcie Polskiej realizacje działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym". Prezes Poczty Polskiej unika odpowiedzi na to pytanie i żadnych dat nie podaje.

Tomasz Zdzikot stwierdził ogólnikowo, że zarząd PP "pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami administracji rządowej" - w tym z resortem Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. - Wszystkie sprawy dotyczące działalności PP jako narodowego operatora wyznaczonego, w tym również przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych, są konsultowane na bieżąco z przedstawicielami spółki - pisze Zdzikot. Ale konkretów nie podaje.

Dla prezes PP nie ma problemu z wyborami. - Pomimo stanu epidemii, PP zapewnia ciągłość świadczonych usług dla obywateli i instytucji, wspierając działania państwa polskiego. W związku z powyższym (…) PP dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym jak i zasobami osobowymi oraz technicznymi do świadczenia usługi w zakresie głosowania korespondencyjnego wskazanego w projekcie ustawy - pisze Zdzikot. Ustawa ta znajduje się obecnie w Senacie, a czy ostateczne wejdzie w życie, prawdopodobnie okaże się dopiero 7 maja.

A co więcej, Zdzikot podkreśla, że "Poczta Polska nie diagnozuje ryzyka zwiększonej podatności na zakażenie SARS-CoV-2" przez pracowników. - PP dysponuje materiałami ochronnymi zalecanymi przez GIS z przeznaczeniem dla pracowników Poczty, w tym również dla osób, które będą zaangażowane w przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego - podkreśla zaufany człowiek Mariusza Błaszczaka.

Zdzikot wymienia tu m.in. 2,47 miliona par rękawiczek jednorazowych, 280 tys. maseczek wielokrotnego użytku i 500 tys. jednorazówek, 13 tys. przyłbic i 700 termometrów. Ponadto - czytamy w piśmie prezesa PP - spółka dała po 50 złotych pracownikom, aby sami pokupowali sobie własne środki ochrony. Dotychczas na środki ochronne Poczta przeznaczyć miała ok. 50 mln zł.

Wybory powinny się odbyć 10 maja, a ewentualna II tura - 24 maja. Dziś takie terminy są obowiązujące. Zorganizowanie ich w tradycyjnej formie, czyli w lokalach wyborczych, jest niemożliwe. Prawo i Sprawiedliwość chce zatem wyborów w pełni korespondencyjnych. Nic jednak nie jest tu jeszcze pewne, bo nie ma jeszcze nawet podstawy prawnej do wyborów korespondencyjnych. Podstawą może być dopiero ustawa o w pełni korespondencyjnych wyborach, a to dopiero projekt, który znajduje się obecnie w Senacie - ten ma czas do 6 maja, by się nim zająć.

Zgodnie z deklaracjami marszałka izby wyższej prof. Tomasza Grodzkiego, Senat wykorzysta cały swój czas, 30 dni, na prace nad ustawą. Finalne głosowanie nad zmianą Kodeksu wyborczego może mieć miejsce 7 maja. Sprzeciw Jarosława Gowina wobec wyborów w maju sprawia, że los ustawy nie jest przesądzony i będzie się ważył do ostatnich chwil.